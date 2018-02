Anchetatori: Magdalena Serban, autoarea crimei de la metrou, a avut discernamant

Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor.Procurorii o acuza pe Magdalena Serban ca, pe 12 decembrie, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, Magdalena Serban a impins o tanara spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni, tanara a fost lovita de trenul ce intra in statie si a decedat. Cu cateva ore inainte, femeia a incercat sa impinga o alta tanara spre linia de metrou in statia Costin Georgian, insa aceasta a opus rezistenta, ea luptandu-se cu agresoarea, si nu a cazut pe sina de metrou.Magdalena Serban le-a spus anchetatorilor ca a avut o stare de "disperare" si o "decadere" din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost.In legatura cu incidentul din statia Dristor, femeia sustine ca a fost deranjata de muzica pe care tanara ucisa o asculta la casti, ar fi intrat intr-o "altercatie" si "imbranceala" cu aceasta si nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul, asa cum se vede in imaginile surprinse de camerele de supraveghere. "Daca toata lumea care are altercatii la metrou ar fi dusa la arest, unde am ajunge?", le-ar fi spus femeia anchetatorilor.