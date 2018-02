Teleorman: O parte din podeaua unui tren s-a desprins in mers

Reprezentantii CFR au explicat pentru HotNews.ro ca automotorul a lovit sulurile de zapada de pe linie si un capac de vizitare din podea s-a deschis, zapada patrunzand in vagon."Referitor la incidentul de la trenul R 9377 Alexandria - Zimnicea facem urmatoarele precizari: In aceasta dimineata, in jurul orei 6.30 , in apropiere de statia Zimnicea un sul de gheata a spart capacul de vizitare din podeaua vagonului. In umra incidentului personalul feroviar si pasagerii nu au fost accidentati", spune CFR Calatori.CFR Calatori a anuntat ca suspenda luni peste 50 de trenuri din cauza vremii nefavorabile. Lista poate fi consultata aici. Mai multe trenuri vor sosi cu intarziere in Gara de Nord din cauza vremii. Spre exemplu IR 1692 Timisoara-Craiova-Bucuresti are 115 minute intarziere, iar IR 1824 Deva - Craiova - Bucuresti are 50 de minute. Un alt tren dinspre Craiova, IR 1595, are 33 de minute intarziere.La ora 16.00 temperaturile erau cuprinse intre -21 de grade in muntii Calimani si -1 la Mangalia. Temperaturile real resimtite au fost insa mult mai mici, din cauza rafalelor de vant. In munti temperaturile real resimtite au ajuns si la -44 de grade. La Alexandria indicele de racire arata -28 de grade, iar la Zimnicea, -20.