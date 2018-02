Circulatia rutiera inchisa pe Autostrada A2 intre Cernavoda si Constanta din cauza viscolului puternic

Politia rutiera, impreuna cu utilajele CNAIR S.A. vor asigura evacuarea autovehiculelor aflate pe sectorul afectat, in sistem de trafic controlat.Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta perioada sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti."Facem din nou apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", transmite CNAIR.