Cunoscutul jurnalist si producator video Sorin Avram a murit

Sorin Avram, cunoscut jurnalist si producator video, a murit duminica seara, dupa cum a confirmat luni fratele sau geaman, Liviu Avram, redactor-sef adjunct Adevarul, intr-o postare pe Facebook. Publicatia Adevarul precizeaza ca decesul a survenit in urma unor complicatii pulmonare.Sorin Avram, in varsta de 54 de ani, a inceput sa lucreze in presa acum 30 de ani, incepand cu saptamanalul iesean "Opinia Studenteasca". In 1995 a inceput sa lucreze in televiziune, la Pro TV si TVR. A fost trainer TV la Scoala de Televiziune BBC si la Centrul pentru Jurnalism Independent.Din 2000, a fost producator independent si a produs mai multe documentare. A fost implicat si in campania electorala a Monicai Macovei, la prezidentialele din 2014, el realizand atunci documentarul "Martorii lui Macovei". A realizat documentare istorice, dar si despre diverse cazuri de impact din societate, precum cazul Treptow (pedofilie).