Lia Olguta Vasilescu: Legea pensiilor este finalizata, lucram la legislatia subsecventa

Legea pensiilor este finalizata, iar autoritatile lucreaza in prezent la legislatia subsecventa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a subliniat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a opta ulterior pentru cea mai avantajoasa, relateaza News.ro.





"Proiectul de lege este finalizat inca din luna octombrie. Dar facem simulari pe trei formule de calcul ca sa vedem pana la urma care este cea mai avantajoasa. (...) Se lucreaza inclusiv la legislatie subsecventa. Legea pensiilor este finalizata, dar mai avem legislatia subsecventa la care inca lucram", a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.





Ministrul Lia Olguta Vasilescu a participat luni la o intrunire a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.





"Nu sunt foarte multe nemultumiri. M-am bucurat sa constat ca, fata de ceea ce se spune in spatiul public, reprezentantii pensionarilor chiar apreciaza faptul ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in anul 2017. I-am rugat, de asemenea, sa constituie un grup de patru persoane, de persoane care sa fii lucrat inainte in sistemul de pensii", a precizat oficialul.





Ministrul Muncii spune ca s-au facut pana acum simulari pe cateva mii de pensii si vor continua "tocmai ca sa nu avem niciun fel de surprize".





In opinia sa, Legea pensiilor din 2009 poate nu ar fi fost atat de "proasta", dar au fost facute foarte multe corectii in Parlament care nu au facut altceva decat sa adanceasca inechitatile din sistem.





Ea afirma ca pensionarii vor primi maximum cat poate suporta bugetul de stat pentru sistemul de pensii.





"Pensia minima in Romania e 520 de lei, incepand de anul trecut, iar anul acesta urca la 640 lei din luna iulie. Nu stiu ce a declarat doamna premier", a precizat ministrul Lia Olguta Vasilescu.





Prim-ministrul Viorica Dancila a spus, la Romania TV, ca pensia minima va creste anul acesta de la 5.200 lei la 6.400 lei.