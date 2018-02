Ambasada Rusiei, dupa ce Kievul a acuzat serviciile secrete rusesti ca au incercat incendierea a doua scoli romanesti din Cernauti: Nascociri ordinare ciudate ale neo-nazistilor ucraineni

"Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules si au reprodus in masa o stirea falsa, lansata de asa-zisul Serviciu de securitate al Ucrainei (SBU), care, dupa cum stie bine toata lumea, are mai mult de 10 de ani de cand este o institutie controlata de catre CIA in aceasta tara. In mod evident, confruntandu-se cu un deficit de idei noi, urmasii neo-nazisti de-a lui Bandera din Kiev au recurs din nou la minciuni provocatoare despre presupusul plan, urzit de servicii ruse speciale pentru a arunca in aer crucisatorul 'Ucraina', demult lasat imobilizat pe chei si ruginit, pentru a organiza atacuri asupra 'Societatii Culturii Maghiare din Transcarpatia', si, totodata, sa si incendieze vreo doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti. Chiar si Ministerul roman de Externe nu a ramas deoparte si si-a exprimat 'ingrijorarea cu privire la'... ", se arata in debutul acestui mesaj.Reactia vine dupa ce, vineri, directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti Kononenko a explicat ca serviciile speciale ruse le-au transferat bani in avans celor care urmau sa incendieze scolile, persoane identificate deja de autoritatile din Ucraina.Presa nord-bucovineana a scris ca cele doua scoli vizate de serviciile secrete rusesti se afla in localitatea Pilipauti, raionul Herta, si in Ostrita, raionul Noua Sulita.In replica, Ministerul roman de Externe a declarat ca a luat "nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti"."In prezent, intreprindem demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare referitoare la circumstantele producerii acestor tentative, precum si a modului in care au actionat autoritatile ucrainene in drept in aceasta situatie. MAE condamna ferm orice actiune indreptata impotriva unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Ucraina", arata MAE.In opinia ambasaderi Rusiei la Bucuresti, "obiectivele organizatorilor acestei provocari sunt evidente": "Regimul de la Kiev, cel ce sufera de 'mania grandorii nationale' ar dori sa distraga atentia vecinilor sai de la acea politica de ucrainizare fortata, pe care o urmareste in mod constant, si care s-a manifestat cel mai viu prin adoptarea 'Legii Educatiei' cu caracter discriminatoriu".Potrivit sursei citate, anuntul SBU vizeaza "si prezentarea Rusiei drept inamicul comun, pentru a obtine de la Bucuresti, Budapesta si Varsovia un refuz de a contracara impreuna incalcarea masiva a drepturilor compatriotilor lor in Ucraina, precum si pentru a-i convinge ca pe acesta tema nici nu este necesar sa-si readuca aminte de discriminarea limbii ruse, pe care o vorbeste cea mai mare "minoritate nationala" a tarii".Ambasada Rusiei numeste conducerea de la Kiev "mostenitori ideologici ai incendiatorilor Reichstag-ului" care incearca sa "distraga atentia opiniei publice din capitalele europene de la cele doua atacuri barbare care au fost organizate pe 17 si 18 februarie asupra Centrul Rus de Stiinta si Cultura din Kiev, de la pogromurile sucursalelor bancilor rusesti sau unor banci care doar s-au parut cuiva rusesti, pogromuri ce au devenit un fenomen obisnuit, fara sa mai vorbim despre "mass-media eterodoxe" etc"."Aceste nascociri ordinare ciudate ale neo-nazistilor ucraineni, care beneficiaza de un sprijin larg de la Washington, ar fi, posibil, de ignorat, fiind complet lipsite de originalitate. Totusi, Ambasada nu poate sa nu sublinieze cu regret ca astfel de provocari sunt destinate in primul rand pentru a intoxica la maxim atmosfera relatiilor Romaniei, Ungariei, Poloniei si a Uniunii Europene in ansamblu, cu Rusia, si pentru a submina perspectivele de normalizare pragmatica a relatiilor interstatale si de detensionare politico-militara si in cadrul casei noastre europene comune", acuza Ambasada Rusiei.