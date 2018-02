Oficial: Laura Codruta Kovesi va fi audiata, marti, la CSM, dupa ce Toader a cerut revocarea ei din functia de procuror-sef al DNA

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la ora 14.00, la CSM, arata un comunicat al institutiei. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi.



"In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza opinia publica cu privire la faptul ca urmeaza sa ia in discutie solicitarea Ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie in sedinta stabilita pentru ziua de marti, 27 februarie 2018, ora 14.00, la sediul Consiliului", arata un comunicat al CSM.

Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie.





Pe langa raport, Ministerul Justitiei a publicat si 11 anexe care contin rapoarte ale Inspectiei Judiciare, decizii ale Curtii Constitutionale, un aviz si un raport al Comisiei de la Venetia, comunicate de la Inspectia Judiciara, un raport de activitate pe anul 2006 al Ministerului Public si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a primit vineri dupa-amiaza raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi.

Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va fi emis avizul privind revocarea va fi stabilita dupa analiza documentului. Este aproape exclus, insa, ca sedinta sa aiba loc luni, au mai spus reprezentantii CSM.



Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a procurorului sef al DNA, sectia pentru procurori a CSM da un aviz consultativ, urmand ca decizia sa o ia seful statului.

Presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in functiile de conducere mentionate, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.