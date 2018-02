UPDATE CFR Calatori: 58 de trenuri au fost anulate din cauza vremii. Nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, iar circulatia se desfasoara in conditii de iarna

Aproximativ 4% din cele aproximativm 1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania au fost anulate, luni, potrivit CFR Calatori, care subliniaza ca masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Pasagerii sunt sfatuiti sa se informeze despre eventualele intarzieri si modificari. Traficul de călători va fi preluat de restul garniturilor din graficele de circulație, acolo unde există această posibilitate.





Vezi aici ce trenuri sunt anulate



Update 16.46: Numarul trenurilor anulare a crescut la 58



UPDATE 14.24: Numarul trenurilor anulate din cauza vremii a crescut la peste 52. Pe ruta Bucuresti - Constanta si retur, legatura feroviara este asigurata astazi, dupa ora 14, cu celelalte trenuri ramase in graficul de circulatie:

Plecari Bucuresti Nord: IR 1585 -14:00; IR 1589 -17:00; IR 1635- 19:53

Plecari Constanta: IR 1584 -14:00, R 8004 -14:50; IR 1586 -17:00; IR 1821 -20:50



-----



Numarul trenurilor anulare a crescut la 58-----

Potrivit comunicatului initial transmis luni dimineata de CFR, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, pentru evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri, pe rutele Constanta - Mangalia, Constanta - Medgidia - Tulcea Oras si Ciulnita - Slobozia Veche se reduce numarul trenurilor, traficul de calatori intre aceste localitati urmand sa fie preluat de restul garniturilor din grafice (www.cfrcalatori.ro / Mersul Trenurilor). De asemenea, au fost anulate trenuri si pe rutele Caracal-Corabia, Rosiori Nord - Turnu Magurele si Rosiori Nord - Zimnicea.





Potrivit News.ro, trenurile programate la plecare sau sosire in Gara de Nord din Bucuresti au, la ora transmiterii acestei stiri, intarziri cuprinse intre 10 si 75 de minute.





Pentru preintampinarea unor eventuale perturbari in circulatia feroviara, CFR Calatori a luat masuri suplimentare, respectiv asigurarea locomotivelor Diesel de rezerva si pregatirea materialului rulant pentru circulatie in conditii de iarna, suplimentarea echipelor de interventie si asigurarea personalului necesar pentru deszapezirea unitatilor proprii (revizii, depouri, etc), pregatirea suplimentara a garniturilor si verificarea acestora inainte de plecarea la drum.





"In functie de evolutia vremii si a temperaturilor foarte scazute ce au implicatii asupra infrastructurii feroviare si asupra functionalitatii materialului rulant, pot sa apara si alte modificari in programul de circulatie a trenurilor de pasageri", anunta CFR.





Compania recomanda pasagerilor ca inainte de efectuarea calatoriei sa se informeze despre conditiile meteo si sa solicite informatii despre eventualele intarzieri si posibilele modificari survenite in circulatia trenurilor la personalul nostru din gari sau:





-0219521 - INFO CFR (trafic intern).





-numerele de telefon de la garile CFR sunt publicate pe wwww.cfrcalatori.ro la sectiunea Informatii telefonice.





- 021.319.0358 ¬ Biroul Relatii cu Publicul din Gara de Nord Bucuresti;





- in aplicatia INFO TREN IN CIRCULATIE (http://www.cfr.ro/index.php/cauta-tren), introduceti numarul trenului in casuta indicata si click pe Informatii tren. Obtineti informatii in timp real despre opriri, intarzieri, minutele de stationare in urmatoarea gara si timpul estimat de sosire.





- verificati tabelele de sosire/plecare a trenurilor, actualizate din minut in minut pe site-ul www.cfr.ro domeniul CAMERE WEB;





- https://www.facebook.com/CFRCalatori.ro





- https://www.facebook.com/cfrinfrastructura/





RESTITUIRE contravaloare bilete, renuntare la calatorie





Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile afectate si vor sa renunte la calatorie, vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/calatoriilor achizitionate si neutilizate (fie pentru intreaga ruta, fie pentru distanta neefectuata din ruta respectiva), conform Regulamentului de transport pe calea ferata in vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la sectiunea Trafic intern.