Infotrafic: Doua drumuri nationale inchise, se circula in conditii de iarna in toata tara

Se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, dar nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj din cauza vremii nefavorabile.Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Soferii ar trebui sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si sa respecte eventualele restrictii de circulatie impuse.Pana in 1 martie, 28 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se afla sub cod portocaliu de ger. Cea mai scazuta temperatura de luni dimineata a fost la Iasi: -17 grade Celsius. Pentru Bucuresti si 12 judete din sudul si estul tarii meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabila pana marti 27 februarie ora 14.