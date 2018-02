Tanarul din Libia care si-a ucis iubita si un vecin cu care s-a intalnit intamplator pe scara blocului a fost arestat preventiv

Tanarul de 23 de ani a fost arestat preventiv duminica, dupa ce cu o seara inainte si-a injunghiat cu un cutit iubita in varsta de 24 de ani, apoi a plecat din locuinta.Surse din randul anchetatorilor spun ca pe scara blocului tanarul s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o tigara sau bani pentru tigari, iar pentru ca a refuzat, barbatul a fost injunghiat mortal. Tanarul a fost imobilizat de catre vecinii din bloc, care au chemat Politia, la fata locului ajungand mai multe echipaje.Conform surselor citate, cand au intrat in locuinta tanarului anchetatorii au descoperit in apartament cadavrul tinerei.Tanarul a fost dus la audieri, unde a refuzat sa dea declaratii. El a fost retinut pentru 24 de ore, apoi a fost dus la Tribunalul Bucuresti, care a emis mandatul de arestare.Tanarul ar fi consumator de droguri, iar la momentul comiterii crimelor ar fi fost sub efectul stupefiantelor.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca tanarul este fiul unui oficial din cadrul Ambasadei Libiei la Bucuresti, care ar urma sa isi incheie mandatul. El a venit in Romania cu tatal sau, inscriindu-se la facultate.Barbatul ucis avea 64 de ani.