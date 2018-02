VIDEO Protestatarii au adus manechine cu Dragnea si Tariceanu, imbracati in zeghe si cu streang la gat, carora le-au citit un "rechizitoriu" inspirat din discursul ministrului Toader

Protestatarii au adus trei manechine in zeghe, cu chipurile lui Toader, Dragnea si Tariceanu, iar in rol de calai, imbracati in negru, Iohannis si Kovesi.Apoi s-a pornit un discurs, "rechizitoriul condamnatului Dragnea si al inculpatului Tariceanu".Cel care citeste discursul, imitandu-l pe Tudorel Toader, a inceput cu fraza "Avem o justitie. Unii spun ca e buna...", asemenea discursului tinut in urma cu trei zile de ministrul Justitiei."Se implinesc 12 luni din momentul in care s-au implinit 324 de luni de cand am strigat in aceasta piata: Jos comunismul!", s-a mai spus in discurs.Multimea a inceput sa scandeze apoi: "Nu scapati!". Mii de manifestanti s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala , pentru a participa la protestul impotriva revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si totodata pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie.