​​LIVE TEXT VIDEO Peste 3.000 de manifestanti in Piata Victoriei, la protestul impotriva ministrul Justitiei si pentru sustinerea DNA: "Tudorel, demsia!" / Proteste si in alte orase din tara

Aproximativ 3.000 de oameni manifesteaza acum in Piata Victoriei. Se scandeaza "Hotii! Hotii!", "Tudorel, demisia!", "PSD, ciuma rosie!" si "Nu vrem sa fim o natie de hoti!"In Bucuresti continua sa ninga si temperatura a mai scazut putin. Protestul are o dinamica mai mare ca de obicei, multe grupuri parasesc Piata, in timp ce altele noi abia ajung.Circa 250-300 de persoane protesteaza acum laCirca 2.000 de oameni in strada, acum, la Bucuresti. Multimea, rasfirata in anumite locuri, a ocupat intregul spatiu ingradit de jandarmi, circa 2000 mp. Jandarmii au fost nevoiti sa largeasca perimetrul ingradit si sa mute gardurileSunt peste 1.200 de manifestanti in Piata Victoriei din Capitala. Se scandeaza "Tudorel, demsia!"Vezi video live din fata GuvernuluiIn Piata Unirii dinprotesteaza la aceasta ora aproximativ 100 de oameni. "Tudorel, esti un gunoi / Ne tragi Iasul inapoi" si "Tudorele, esti un las / Faci ce zice un borfas / Nu vrem sa mai vii in Iasi" - scandeaza ei.Sunt peste 700 de manifestanti acum in Capitala. Lumea scandeaza "Demisia!", "PSD, ciuma rosie!" sau "Nu scapati!"Multe din masinile care trec prin piata claxoneaza in semn de sustinere.Cativa oameni protesteaza si in centrul, potrivit imaginilor transmise de Ziarul Incomod . Cei prezenti au vuvuzele si spun ca au iesit in semn de sustinere fata de Laura Codruta Kovesi.Aproximativ 500 de manifestanti s-au adunat deja pana la aceasta oraCirca 330 de persoane la aceasta ora in fata Guvernului. Jandarmii si-au facut aparitia in piata si au inceput sa monteze garduri separatoareLaprotesteaza in Piata "Petru Rares", in fata Prefecturii, circa 100 de manifestantiLa, in jur de 140 de persoane sosisera deja in Piata Victoriei din Capitala. Numarul lor creste de la un minut la altul.In Bucuresti ninge si vantul bate simtitor, temperatura fiind in jur de -3,-4 grade.Intr-o parte a pietei este un grup cu pancarte cu mesaje ecologiste, iar in partea dinspre Guvern - un grup de baieti dintr-o galerie care bat la tobe si scandeaza.________________ Manifestatii pentru sustinerea DNA si a Laurei Codruta Kovesi, sub sloganul "Tudorele, pleaca tu, cu hotii tai", au fost anuntate pe Facebook, pentru duminica , in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati. Romanii din diaspora anunta si ei ca se vor solidariza cu cei din tara, in Dublin, Milano, Viena si Toronto."Da, stim, DNA-ul este foarte deranjant pentru cei care toaca banii romanilor si vor sa traiasca linistit cu asta. Apropos, in 2016, DNA, doar in dosarele de mare coruptie, a urmarit recuperarea sumei totale de 667 de milioane de euro. Adica bani furati de la romani de catre corupti. (...) NU RENUNTAM, nu acceptam un abuz facut de o gasca de infractori", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului din Bucuresti.Protestul din Capitala ar urma sa inceapa in jurul orei 18.00 si va avea loc in Piata Victoriei.Manifestatii de sustinere a DNA sunt anuntate si in Alba Iulia (prefectura), Arad (in fata primariei), Baia Mare (Piata Revolutiei), Bistrita (Piata Petru Rares), Braila (in fata primariei), Botosani (Piata Revolutiei), Brasov (prefectura), Cluj (Monumentul Memorandistilor), Constanta (prefectura), Craiova (Piata Mihai Viteazu), Focsani (Piata Unirii), Galati (prefectura), Iasi (Piata Unirii), Pitesti (Piata Vasile Milea), Ploiesti, Ramnicu Valcea (Scuarul Revolutiei), Satu Mare (pietonalul Corneliu Coposu), Sibiu (Piata Mare), Suceava (Palatul Administrativ), Targu Jiu (biserica de langa prefectura), Targu Mures (prefectura), Timisoara (Piata Operei), Tulcea (Piata Civica).De asemenea, romanii din diaspora au anuntat ca vor solidariza cu cei din tara, astfel ca vor organiza proteste in Dublin (in fata ambasadei Romaniei), Milano (Consulatul roman), Toronto (Nathan Phillips Square) si Viena (in fata ambasadei Romaniei). Peste 1.000 de persoane au protestat si joi seara in Piata Victoriei , imediat dupa anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare a Laurei Codruta Kovesi, oamenii strigand: "DNA sa vina sa va ia", "Nu scapati!", "Hotii", "Tudorel, demisia!". Proteste au fost si in Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta, Brasov sau Iasi.