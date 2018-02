Inca un deces din cauza gripei - o femeie din Bihor. Numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la 54

Duminica, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca s-a confirmat un nou deces provocat de gripa, la o femeie de 77 de ani in cazul careia a fost confirmat virusul gripal B. Femeia avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 54.Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national. De asemenea, in ultima saptamana au fost inregistrate 1.358 de cazuri compatibile cu gripa, ca simptomatologie, fata de 97 in aceeasi saptamana a sezonului precedent. Numarul total al infectiilor respiratorii este de aproape 135.000 doar in ultima saptamana, cu 51,3 la suta mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT).