VIDEO Macron adopta o gaina de la Salonul Agricol de la Paris, care sa-i faca oua proaspete la Elysee 

Presedintele francez Emmanuel Macron a profitat de lunga sa vizita la Salonul Agriculturii, sambata, la Paris, si a adoptat o gaina, care sa-i faca oua proaspete la Elysee, scrie AFP, preluata de news.ro.





Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe "Haute", vaca-vedeta a salonului, a admirat o capra gri si nenumarate specialitati regionale in cadrul primei sale vizite la salon in calitate de sef al statului, Macron s-a trezit cu o gaina rosie in brate, pe care a primit-o zambind.

#Macron est content :

- Il ramène une jeune poule à l'Elysée

- il a battu le record de présence au #Salon

- BFM a bien relayé sa com pendant 12h30 !

Un samedi parfait! Quant aux paysans, bof ...#salondelagriculture #BFMTV #E1WE pic.twitter.com/EksNTEND1X — Gabriel Bernard (@Bernard80007501) 25 February 2018

Gaina i-a fost oferita in fata camerelor de luat vederi de catre directorul general al fermei Loue, in Sarthe (vest), Yves de la Fouchardiere, care si-a facut reclama instant in timpul acestui exercitiu obligatoriu pentru toti presedintii francezi in exercitiu.

"O iau, dar trebuie sa gasim un sistem s-o protejam de caine", i-a spus Emmanuel Macron, amuzat, referindu-se la Nemo, labradorul prezidential, adoptat la sfarsitul lui august dintr-un refugiu al Societe protectrice des animaux (SPA).





Sotia sa Brigitte Macron a vorbit recent, citata de Le Figaro, despre dorinta de a construi o gradina de legume la Elysee, ca cea a lui Michelle Obama la Casa Alba.





Atunci, de ce sa nu fie si o gaina in gradina?





"Este foarte la moda in oras", subliniaza Johann Coenne, comisarul general al Salonului Agriculturii de la Paris, intervievat de AFP. "Dar va fi nevoie si de un cocos, pentru echilibru", a sugerat el.





Presedintele a marturisit ca, pana acum, Ministerul de Interne a furnizat ouale Elysee: "Ei au gaini".





"Vom face un cotet de gaini la Elysee!", a spus seful statului.