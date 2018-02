IGSU: Peste 5.000 de pompieri militari cu peste 3.000 de mijloace tehnice, pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteo

Peste 5.000 de pompieri militari cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de avertizarile de vreme rea transmise de meteorologi, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), citat de news.ro.





Conform IGSU, au fost pregatite mai multe grupari operative care sa fie dislocate imediat in zonele unde fenomenele meteorologice se pot manifesta cu violenta, respectiv spre judetele din estul si sudul tarii, sase echipaje cu senilate, opt echipaje cu autofreze si patru echipaje cu autospeciale de transport personal si victime multiple.

De asemenea, la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din tara au fost reactualizate procedurile de comunicare si colaborare cu toate autoritatile locale competente, pentru asigurarea protectiei populatiei din zonele amenintate sau afectate, iar odata cu aparitia primelor efecte de vreme rea vor fi activate grupele operative la nivelul unitatilor ISU si vor fi suplimentate efectivele de interventie cu personalul aflat in turele libere.

IGSU le recomanda celor care pornesc la drum in aceasta perioada sa se informeze asupra traseelor pe care le au de parcurs si sa evite drumurile greu accesibile, sa se asigure ca sistemul de incalzire al autoturismului functioneaza, iar autovehiculul este echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna.

O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari ale vantului si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. De asemenea, este deja in vigoare o avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an.