Locatarii unui bloc din Moreni, evacuati in urma unui incendiu. Doua persoane au ajuns la spital

Douazeci de locatari ai unui bloc de apartamente din orasul Moreni, judetul Dambovita, au fost evacuati, duminica dimineata, in urma unui incendiu produs intr-un dintre apartamente. Doua persoane care se aflau in apartamentul in care a izbucnit incendiul au ajuns la spital, intoxicate cu fum, potrivit news.ro.





Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, pompierii au intervenit duminica dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un bloc din orasul Moreni, incendiu in urma caruia casa scarii a fost inundata cu fum.





Douazeci dintre locatarii blocului au fost evacuati, in timp ce doua persoane care locuiesc la ultimul etaj au refuzat sa-si paraseasca locuinta. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit produs la un televizor si a degajat foarte mult fum.





Un barbat si o femeie care locuiesc in apartamentul unde s a produs scurtcircuitul au ajuns la spital, fiind intoxicati cu fum.