Vaslui: Masina de politie lovita de un autoturism care circula cu viteza si era urmarit de un alt echipaj. Trei persoane au ajuns la spital

O masina de politie a fost lovita frontal, in noaptea de sambata spre duminica, de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul, transmite Agerpres.





Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial urmarita de un echipaj de politie din comuna Codaesti, dar conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale oamenilor legii, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui echipaj din comuna vecina Miclesti, care a iesit in intampinarea autoturismului. Masina de politie solicitata in sprijin s-a pozitionat pe sosea astfel incat autoturismul sa nu poata trece, dar soferul nu a oprit si a lovit autospeciala.





"In urma impactului, autoturismul nu a oprit imediat, continuand sa circule pe o distanta foarte mica, de pana intr-o suta de metri. Intrucat ambii conducatori auto au fost raniti, masina a oprit. Atat soferul, cat si pasagerul au fost coborati din masina si testati cu aparatul alcooltest, constatandu-se ca ambii au consumat bauturi alcoolice. Cei doi aveau alcoolemii de 0,86 si, respectiv, 0,89mg/l alcool pur in aerul respirat. Procedura s-a aplicat si pentru cei doi politisti aflati in autospeciala, in urma testarii colegilor nostri, rezultand ca acestia nu au consumat alcool. In urma impactului au fost transportati la spital un politist si cele doua persoane din masina care a lovit autospeciala Politiei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.