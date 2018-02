Proteste pentru sustinerea DNA si a Laurei Codruta Kovesi, anuntate in Bucuresti si in mai multe orase, sub sloganul "Tudorele, pleaca tu, cu hotii tai"

"Da, stim, DNA-ul este foarte deranjant pentru cei care toaca banii romanilor si vor sa traiasca linistit cu asta. Apropos, in 2016, DNA, doar in dosarele de mare coruptie, a urmarit recuperarea sumei totale de 667 de milioane de euro. Adica bani furati de la romani de catre corupti. (...) NU RENUNTAM, nu acceptam un abuz facut de o gasca de infractori", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului din Bucuresti.





Protestul din Capitala ar urma sa inceapa in jurul orei 18.00 si va avea loc in Piata Victoriei.





Manifestatii de sustinere a DNA sunt anuntate si in Alba Iulia (prefectura), Arad (in fata primariei), Baia Mare (Piata Revolutiei), Bistrita (Piata Petru Rares), Braila (in fata primariei), Botosani (Piata Revolutiei), Brasov (prefectura), Cluj (Monumentul Memorandistilor), Constanta (prefectura), Craiova (Piata Mihai Viteazu), Focsani (Piata Unirii), Galati (prefectura), Iasi (Piata Unirii), Pitesti (Piata Vasile Milea), Ploiesti, Ramnicu Valcea (Scuarul Revolutiei), Satu Mare (pietonalul Corneliu Coposu), Sibiu (Piata Mare), Suceava (Palatul Administrativ), Targu Jiu (biserica de langa prefectura), Targu Mures (prefectura), Timisoara (Piata Operei), Tulcea (Piata Civica).





De asemenea, romanii din diaspora au anuntat ca vor solidariza cu cei din tara, astfel ca vor organiza proteste in Dublin (in fata ambasadei Romaniei), Milano (Consulatul roman), Toronto (Nathan Phillips Square) si Viena (in fata ambasadei Romaniei).





Peste o mie de persoane au protestat si joi seara in Piata Victoriei, imediat dupa anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare a Laurei Codruta Kovesi, oamenii strigand: "DNA sa vina sa va ia", "Nu scapati!", "Hotii", "Tudorel, demisia!". Proteste au fost si in Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta, Brasov sau Iasi.