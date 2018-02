Infotrafic: Circulatie in conditii de iarna in aproape toata tara, insa precipitatiile sunt slabe pe majoritatea arterelor nationale

Conform sursei citate, pe DN1 - Valea Prahovei si DN7 - Valea Oltului ninge usor, carosabilul este umed, dar curat, iar pe DN1A, intre kilometrii 140 si 152, s-a depus un strat de zapada de aproximativ 2-3 centimetri si se actioneaza atat cu utilaje de deszapezire, cat si cu material antiderapant.Pe toate aceste artere nu sunt inregistrate probleme privind circulatia autovehiculelor.In prezent, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier si totodata nu exista blocaje din cauza vremii nefavorabile.Politistii le recomanda soferilor sa aiba autovehiculul echipat cu pneuri corespunzatoare, sa reduca viteza mai ales in apropierea trecerilor pentru pietoni, iar in conditiile unui carosabil acoperit cu zapada sau polei sa circule cu o viteza de maxim 30 km/h in localitati si 50 km/h in afara acestora, sa-si asigure o buna vizibilitate curatand parbrizul, luneta si geamurile laterale, inainte de a pleca la drum sa asigure buna functionare a stergatoarelor de parbriz si a sistemului de climatizare si dezaburire, sa foloseasca sistemul deiluminare-semnalizare pentru a vedea si a putea fi vazuti in trafic, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare pentru a putea opri in conditii de siguranta, sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa foloseasca cu precadere frana de motor.