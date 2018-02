UPDATE O ambarcatiune arestata in trecut de Garda de Coasta s-a scufundat in Portul Constanta; vasul nu avea echipaj

Potrivit reprezentantilor Capitaniei Zonale Constanta, o ambarcatiune fara pavilion, fara nume si fara echipaj, acostata in dana Ro-Ro 3 a Portului Constanta, s-a scufundat sambata. Autoritatile au instalat in zona un baraj antipoluant pentru a preveni eventualele scurgeri de hidrocarburi.Ambarcatiunea fusese arestata de Garda de Coasta in urma cu mai mult timp, dupa ce ar fi fost depistata in timp ce transporta migranti. Recent, aceasta ambarcatiune fusese vanduta la licitatie astfel ca urmeaza sa fie scoasa din apa de catre proprietar.Autoritatile portuare au mai precizat ca vasul s-a scufundat cel mai probabil din cauza uzurii.