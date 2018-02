Horatius Dumbrava, despre revocarea lui Kovesi: Evenimentele capata accente grave de incalcarea a regulilor de bun simt juridic

"Evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare a procurorului-sef DNA capata accente grave, de evidenta incalcare a unor reguli elementare de bun simt juridic. Mass-media a scos in evidenta faptul ca ministrul Justitiei a publicat, in sustinerea unuia din argumentele revocarii, un document emis de Inspectia Judiciara, care nu e destinat publicitatii: actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara, ai caror subiecti sunt doamna Kovesi si domnul Marius Iacob, pe de-o parte, si Inspectia Judiciara, pe de alta parte ca titular al actiunii disciplinare", arata Dumbrava intr-o postare pe pagina sa de Facebook, citata de Agerpres.El spune ca CSM si Inspectia Judiciara nu pot ramane "pasive" la incalcarea independentei sistemului judiciar prin publicarea unor documente care nu sunt publice."E mult prea grav ce s-a intamplat pentru a nu avea macar o reactie a acestor institutii menite sa sanctioneze derapaje de la incalcarea independentei sistemului judiciar si a membrilor sai", puncteaza el.Judecatorul mai arata ca publicarea unei actiuni disciplinare de catre o persoana care nu e parte intr-un proces incalca dreptul la aparare pe care il au partile in cauza respectiva."Pentru ca orice magistrat stie un lucru elementar (oare procurorii care au contribuit la acest raport stiu?): ca un proces (inclusiv cel disciplinar) nu este public decat in doua situatii expres si limitativ prevazute de lege: sedintele de judecata si pronuntarea hotararii; doar in aceste etape procedurale procesul are caracter public. In niciun caz actele procedurale ale unui proces. Or, publicarea unei actiuni disciplinare de catre o persoana care nu e parte intr-un proces, cum este ministrul justitiei, desi are cunostinta de aceasta actiune, incalca principiul legalitatii si al dreptului la aparare pe care-l au partile in cauza respectiva", explica fostul presedinte CSM.Magistratul se intreaba si daca prin astfel de "presiuni nejustificate", cum e publicarea unui document de care ministrul a aflat pe cale oficiala, si care nu e destinat publicitatii, "domnul profesor universitar doctor, ministru al Justitiei, pune sau nu pune presiune asupra independentei justitiei".Horatius Dumbrava tine sa remarce si "ironia situatiei", respectiv imaginea negativa pe care si-a creat-o DNA, cand au aparut in presa, pe larg, detalii din procese penale nefinalizate, dand exemplu unei hotarari din 2014 a plenului CSM cand s-a stabilit ca procurorul sef al Directiei nu a asigurat confidentialitatea unor date, punand presiuni pe judecatorii ICCJ."Nu pot, insa, sa nu remarc o alta ironie a situatiei: una din problemele si, corelativ, imaginea negativa pe care si-a creat-o DNA in unele situatii legate de cauze penale concrete este faptul ca au aparut detalii din procese penale nefinalizate, pe larg, in presa. Ca DNA a fost sau nu de vina, e de discutat in multe cazuri. Insa, Plenul CSM, in decembrie 2014, a indicat incalcarea independentei justitiei de catre procurorul-sef DNA, doamna Kovesi, prin faptul ca, in calitate de sef de institutie, nu a asigurat confidentialitatea unor date, punand astfel presiuni nejustificate pe judecatorii de la ICCJ ce aveau de solutionat anumite cauze (deci nu erau finalizate)", conchide Dumbrava.