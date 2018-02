Viorica Dancila, dupa vizita la Bruxelles: I-am rugat pe domnii Juncker, Tusk si Tajani ca atunci cand vor informatii sa le ia de la Guvernul Romaniei / Ceea ce m-a suparat a fost ca toate intrebarile jurnalistilor straini au fost negative

Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru a arata "care este adevarul", in conditiile in care au existat foarte multe dezinformari legate de modificarile legilor justitiei. Ea a sustinut, la Antena 3, ca nu a mai vazut "aceeasi ingrijorare" a liderilor europeni. Viorica Dancila s-a plans, insa, ca jurnalistii strani i-au pus "numai intrebari negative", dorindu-se "aceasta perceptie negativa despre Romania", informeaza news.ro.





Premierul Viorica Dancila a spus, intr-un interviu acordat Antena 3 in timpul vizitei facute la Bruxelles, ca le-a transmis presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, si presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca isi doreste continuarea luptei anticoruptie si o justitie independenta, dar in acelasi timp vrea sa fie respectate drepturile cetatenilor.





"Am discutat cu fiecare dintre presedinti, am subliniat de fiecare data ca doresc independenta justitiei, vreau ca lupta anticoruptie sa continue, dar in acelsi timp sa fie respectate drepturile cetatenilor. I-am rugat pe domnii Juncker, Tusk si Tajani ca atunci cand vor informatii sa le ia de la Guvernul Romaniei, pentru ca au existat foarte multe dezinformari si daca dansii cred ca sunt probleme pe o anumita lege, sa discutam punctual pentru a indrepta, daca este nevoie, si pentru a arata care este adevarul. (...) In noua ani de zile, cat am fost europarlamentar, am vazut foarte multe dezinformari, am vazut cum reaua-credinta a dus la critici pe care toate statele le-au adresat Romaniei, ceea ce este nedrept. Vreau sa nu las aceste dezinformari sa faca o imagine gresita asupra Romaniei. Voi incerca sa am cotact cu liderii europeni, i-am rugat sa ma sune si eu voi da toate informatiile in mod transparent si corect", a declarat Viorica Dancila, intr-un interviu acordat Antena 3 in timpul vizitei facute in aceasta saptamana la Bruxelles.





Intrebata daca i s-au parut ingrijorati liderii europeni, in contextul avertismentelor acestora privind lupta anticoruptie din Romania, Dancila a sustinut ca nu a mai vazut "aceeasi ingrijorare" la Bruxelles.





"Mi s-a parut ca ne trateaza in mod egal cu celelalte state. Nu am mai vazut aceeasi ingrijorare. Faptul ca am aratat o mare deschide dinspre Romania, cred ca e un lucru benefic si acceptat de liderii europeni", a afirmat Dancila.





Chestionata despre faptul ca jurnalistii straini au pus intrebari despre problemele interne ale Romaniei, de exemplu despre Darius Valcov si Laura Codruta Kovesi, Dancila s-a plans ca "toate intrebarile au fost negative", pentru ca s-a dorit aceasta perceptie despre Romania.





"S-a dorit aceasta perceptie despre Romania, multi au luptat sa existe o perceptie negativa despre Romania. Ceea ce m-a suparat a fost ca toate intrebarile au fost negative. As fi vrut sa aud macar o intrebare pozitiva despre Romania (...), sa aud felicitari ca Romania are 7% crestere economica . Dar toate intrebarile au fost legate de ceea ce au vrut unii sa creioneze despre Romania. (...) Am raspuns cum cred eu ca este corect: justitia trebuie sa fie libera, dar in acelasi timp drepturile cetatenilor trebuie aparate. Oamenii trebuie sa aiba incredere in justitie", a conchis premierul Dancila.





Premierul Viorica Dancila s-a aflat, marti si miercuri, intr-o vizita la Bruxelles.