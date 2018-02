Tudorel Toader anunta ca s-a intalnit cu echipa de experti a GRECO ce evalueaza modificarile la legile justitiei propuse de PSD-ALDE

din cadrul Parlamentului European, intr-o procedura ad-hoc in baza raportului de evaluare anuntat pentru luna martie, care vizeaza aceste modificari legislative din Romania, pentru a afla direct de la acestia cum s-au redactat modificarile. Saptamana viitoare ar urma sa vina in Romania si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care la randul sau va avea o intalnire cu reprezentantii comisiei. Reprezentantii GRECO au atras atentia celor din comisie ca, in opinia lor, transparenta nu inseamna doar prezenta in sala a presei si a invitatilor, ci pregatirea unui draft care sa fie public si pe care sa se lucreze si un tratament egal pentru toti cei invitati la dezbateri, a relatat pentru HotNews.ro deputatul USR Stelian Ion. "Ne-au dat de inteles, intr-un final, ca nu cred in transparenta deplina a acestui demers parlamentar pe legile Justitiei si ca independenta Justitiei, cred dansii, pare a fi afectata", a afirmat dupa intalnire si deputatul PNL Ioan Cupsa.In luna ianuarie, GRECO a publicat un raport critic pentru Romania privind prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, al judecatorilor si procurorilor, in cadrul celei de-a patra runde de evaluare, potrivit unui comunicat al institutiei, in care a concluzionat ca Romania a inregistrat progrese "foarte limitate" pentru implementarea recomandarilor institutiei privind prevenirea si combaterea coruptiei.Potrivit raportului, Romania a pus in aplicare doar doua dintre cele 13 recomandari prevazute in evaluarea publicata in 2016. Sapte recomandari nu au fost implementate deloc, iar alte patru au fost partial implementate.Tot atunci, GRECO a anuntat ca a decis sa demareze o evaluare in regim de urgenta pentru cele trei proiecte de lege privind sistemul judiciar, inregistrate pentru adoptare de catre Parlamentul Romaniei la 31 octombrie. Un raport in acest sens va fi adoptat in cadrul sesiunii GRECO din perioada 19-23 martie.Despre acest raport asteptat in martie a amintit si comisarul european pe justitiei, Vera Jourova, atunci cand a luat cuvantul in cadrul dezbaterii pe legile justitiei din Romania in cadrul plenarei Parlamentului European de la Strasbourg.