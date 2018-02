Indicele Robor la 6 luni a ajuns la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014

Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Vineri, indicele a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv. Marti, acesta a urcat la 2,09%, cel mai mare nivel din 27 decembrie 2017, cand a atins pragul de 2,10%.Insa, indicele Robor la 6 luni a crescut vineri la 2,42%, cel mai mare nivel din 31 octombrie 2014, cand a fost 2,45%.La inceputul lunii februarie, BNR a crescut rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an.