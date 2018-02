Klaus Iohannis: Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE

Redam integral comunicatul transmis vineri seara de Administratia Prezidentiala cu privire la participarea presedintelui Klaus Iohannis la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles:

Potrivit unui comunicat difuzat de Presedintie, viitorul cadru bugetar al UE post 2020 a reprezentat pricipalul subiect discutat la acest Consiliul European, iar seful statului a evidentiat in acest sens "importanta mentinerii unitatii statelor membre spre obtinerea unui consens", subliniind totodata faptul ca Romania va actiona, in contextul in care urmeaza sa detina Presedintia UE, pentru facilitarea unui acord politic privind bugetul Uniunii dupa 2020.Cel de-al doilea subiect important aflat pe agenda reuniunii a vizat aspectele institutionale in perspectiva alegerilor europene din 2019, iar in acest context presedintele Klaus Iohannis a aratat ca tara noastra sustine propunerea Parlamentului European privind noua distributie a mandatelor in legislatura 2019-2024, prin care Romania recupereaza mandatul pierdut in legislatura actuala, urmand ca delegatia de europarlamentari romani sa fie compusa din 33 de membri."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 23 februarie a.c. la reuniunea informala a Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale, in perspectiva alegerilor europene din 2019.In ceea ce priveste viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, discutiile liderilor europeni s-au concentrat in principal pe calendarul procesului de negociere, prioritatile politice care vor contura arhitectura viitoare a bugetului UE si dimensiunea acestuia dupa 2020.Pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020 prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului Presedintiei Consiliului UE.Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat importanta mentinerii unitatii statelor membre spre obtinerea unui consens, subliniind faptul ca Romania va actiona, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, pentru facilitarea unui acord politic privind bugetul Uniunii Europene dupa 2020.Presedintele Romaniei a sustinut importanta ca procesul de negociere sa conduca la un buget al Uniunii ambitios, modern si care sa permita avansarea proiectului european si sa raspunda asteptarilor tuturor cetatenilor UE. In acelasi timp, a evidentiat necesitatea de a avea un buget suficient, care sa sustina in continuare finantarea adecvata a politicilor care au condus la crestere si dezvoltare.Presedintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea cresterii convergentei ca principala prioritate, cu mentinerea alocarilor substantiale pentru politicile traditionale ale UE, care si-au demonstrat valoarea adaugata si beneficiile pentru statele membre. In acest sens, Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru finantarea adecvata a Politicii de Coeziune in vederea reducerii decalajelor dintre statele membre si regiuni, dar si pentru reformarea acesteia pentru a raspunde cat mai bine nevoilor actuale ale statelor membre UE.In ceea ce priveste finantarea noilor prioritati, Uniunea Europeana trebuie echipata mai bine cu mijloace financiare care sa permita un raspuns adecvat la noile provocari (securitate si aparare, migratie, cercetare), respectiv adaptarea la noile realitati la nivel global, insa acest lucru nu trebuie sa se faca in detrimentul politicilor si fondurilor care au sustinut substantial procesul de crestere si de recuperare a decalajelor de dezvoltare in interiorul Uniunii.Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna.Cu privire la aspectele institutionale, in cadrul reuniunii au fost abordate chestiuni legate de compozitia Parlamentului European pentru mandatul 2019-2024, candidatii "cap de lista" ai partidelor politice europene (Spitzenkandidaten), precum si listele transnationale.Presedintele Romaniei a aratat ca tara noastra sustine propunerea Parlamentului European privind noua distributie a mandatelor in legislatura 2019-2024, prin care Romania recupereaza mandatul pierdut in legislatura actuala, urmand ca delegatia de europarlamentari romani sa fie compusa din 33 de membri. Distributia propusa de Parlamentul European este obiectiva, echitabila si respecta principiul conform caruia nici un stat nu pierde locuri.Sefii de stat si de guvern au agreat propunerea Parlamentului European privind noua distribuire a locurilor in perspectiva parasirii Uniunii de catre Marea Britanie.In privinta candidatilor "cap de lista" ai partidelor politice europene (Spitzenkandidaten), Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca experienta din 2014 a fost una pozitiva si ar trebui dezvoltata in continuare, subliniind ca practica trebuie sa respecte echilibrul inter-institutional si sa stimuleze buna cooperare intre institutiile Uniunii Europene, pentru promovarea unei agende comune pro-europene, adaptata intereselor cetatenilor.Totodata, Presedintele Romaniei a exprimat sprijinul pentru desfasurarea consultarilor cetatenesti, pentru cresterea gradului de constientizare la nivelul cetatenilor europeni asupra subiectelor de actualitate de pe agenda europeana. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca pentru tara noastra, in calitate de viitoare detinatoare a Presedintiei Consiliului UE, este importanta cresterea gradului de constientizare la nivelul cetatenilor europeni asupra subiectelor de actualitate de pe agenda europeana.In marja Consiliului European, Presedintele Romaniei a avut o intalnire bilaterala cu Prim-ministrul Republicii Polone, domnul Mateusz Morawiecki, in care au abordat chestiuni legate de agenda europeana, aspecte legate de cooperarea in domeniul securitatii si Initiativa celor Trei Mari."