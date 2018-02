Timisoara: Nicolae Robu a postat pe Facebook o noua dedicatie muzicala pentru "haterii" sai

"In ultima vreme, mai precis, de vreo doua-trei saptamani, asist la o noua campanie extrem de virulenta la adresa mea. Aceiasi hateri dintotdeauna, unii platiti de grupurile de interese care nu-si pot face jocurile cu un om cinstit si corect ca mine, altii, adversari politici, altii frustrati din diverse motive etc, au fost si inca sunt mobilizati la maxim. Cineva spunea: 'Daca te opresti sa dai cu pietre in fiecare caine care latra la tine, n-ajungi niciodata la destinatie'. Eu nu ma opresc si nu m-am oprit niciodata si astfel am ajuns la multe, multe 'destinatii' pe care, de-a lungul timpului, mi le-am fixat. Nu m-am oprit insa din mers, 'am mai dat', recunosc, ba cu o vorba, ba cu o ... melodie etc. Acum dau din nou, de data aceasta, cu o alta compozitie proprie, intitulata 'Spiritul adancurilor', pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis", a scris Nicolae Robu vineri seara, pe pagina sa de Facebook.Postarea primarului a strans aproape 200 de vizualizari in cateva zeci de minute.Saptamana trecuta Robu a compus melodia "Sfanta munca", pe versurile lui Alexandru Vlahuta, in care vorbea despre faptul ca rasplata cea mai mare in viata sa este munca. Postarea sa a inregistrat peste 37.000 de aprecieri.