Bucuresti: Circa 100 de persoane au protestat vineri seara in fata Guvernului

Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita, strada e de partea ta", "CCR, sluga PSD", "Nu scapati, nu scapati", "Justitie, nu coruptie", "PSD, ciuma rosie".De asemenea, protestatarii au afisat pancarte pe care se putea citi "DNA, noi suntem arma ta", "Obositi, dar tot aici", "Tudorel, demisia", "Je suis Kovesi" si au fluturat steaguri tricolore.Manifestarea s-a desfasurat fara incidente, iar jandarmii au montat garduri pentru delimitarea zonei de protest de bulevardele inconjuratoare.

Este cea de-a doua seara in care oamenii au iesit in strada , dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru "acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept".