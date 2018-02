Viorica Dancila s-a intalnit cu Margareta, Custodele Coroanei romane

Premierul Viorica Dancila a participat vineri la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Alteta Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Premierul a invitat Familia Regala ca, in parteneriat cu Guvernul, sa contribuie la promovarea Romaniei in plan international, in contextul marcarii Centenarului, in acest an, si al preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Imi doresc sa cresc dimensiunea europeana a Guvernului pe care il conduc. Anul viitor Romania va prelua presedintia Consiliului UE, un moment esential pentru tara noastra. Anul acesta sarbatorim Centenarul, un context unic in care trebuie sa ne unim toti eforturile pentru a promova Romania si pentru a-i uni pe romani. M-as bucura sa va alaturati acestor demersuri si impreuna sa gasim caile prin care sa promovam Romania in perspectiva celor doua momente esentiale: Anul Centenar si prelurea presedintiei Consiliului UE", a spus Viorica Dancila.Seful Executivului a transmis aprecierea sa fata de reperele morale, eforturile si indemnurile pe care Casa Regala le-a promovat cu staruinta in societatea romaneasca, pentru a face ca Romania sa fie respectata in Europa si in intreaga lume."Unul dintre obiectivele principale pe care Casa Regala le-a urmarit a fost ideea de reconciliere nationala in jurul unor deziderate la care aspira toti romanii. Este un obiectiv care ar trebui sa reuneasca intreaga clasa politica, dincolo de partizanatele sau interesele politice conjuncturale", a mai afirmat premierul.