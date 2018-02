Zegrean, fost presedinte al CCR: Presedintele nu este obligat sa o revoce pe sefa DNA

"Nu cred ca exista text de lege care sa spuna ca este obligat sa nu. In nicio situatie presedintele nu poate fi obligat sa faca acest lucru, sau alte lucruri. Toate legile sunt interpretabile, dar toate trebuie sa fie interpretate cu buna credinta. Motivele de revocare sunt prevazute in lege si are dreptul sa verifice daca se incadreaza sau nu", a afirmat Zegrean.Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, a declarat vineri la Radio Romania Actualitati ca daca presedintele Klaus Iohannis ar refuza cererea de revocare a sefei DNA, Lauta Codruta Kovesi, ar declansa un conflict de natura constitutionala.scrie ca legea 303/2004 prevede ca revocarea “se face” la propunerea ministrului Justitiei, dispozitia legiuitorului fiind una imperativa, care nu da dreptul presedintelui sa refuze, ci doar sa ia act de cerere si sa o transpuna in practica prin emiterea unui act prezidential.Constitutia Romaniei, mai scrie luju, tocmai de aceea spune ca procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei, care are dreptul sa propuna numirea sau revocarea lor din functii. Daca la numire legea prevede ca presedintele poate refuza o propunere in mod motivat, la revocare presedintele are obligatia sa “o faca”.