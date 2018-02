CSM a primit raportul ministrului Justitiei privind motivele propunerii de revocare din functie a procurorului sef al DNA

Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va fi emis avizul privind revocarea va fi stabilita dupa analiza documentului. Este aproape exclus, insa, ca sedinta sa aiba loc luni, au mai spus reprezentantii CSM.Sectia de procurori are la dispozitie 30 de zile sa dea un aviz, care este consultativ. Raportul ministrului Tudorel Toader in baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA a fost publicat, vineri dupa-amiaza, pe site-ul Ministerului Justitiei , care a fost indisponibil de joi seara, de la anuntul ministrului de declansare a procedurii de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi.Vineri, dupa ora 15.00, pe site-ul Ministerului Justitiei a aparut precizarea ca din cauza numarului mare de accesari site-ul este temporar nefunctional. De asemenea, a fost postat un link unde poate fi descarcat Raportul privind activitatea manageriala la DNA prezentat joi seara de ministrul Justitiei.Raportul are 36 de pagini, cuprinzand 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.