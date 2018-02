Ce exemple de "falsificare a transcrierii de convorbiri telefonice" contine raportul lui Tudorel Toader

Punctul 18 al acestui raport se intituleaza "Lipsa de masuri in cazuri grave constatate de instantele de judecata - falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice"."Inregistrarea are un continut, transcriptul are un alt continut. Am aici notate multe hotarari judecatoresti prin care instanta a statuat neconcordanta dintre ce se aude si ce se vede, intre inregistrare si transcriere, motiv pentru care cauza a fost trimisa inapoi la urmarire penala, iar daca dumneavoastra nu vi se pare grav asa ceva, aflati ca mie mi se pare a fi foarte grav", spunea Tudorel Toader, joi seara.Raportul prezentat vineri contine un singur exemplu, respectiv "Dosarul 3441/1/2016 - Incheierea numarul 18 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din ianuarie 2017 ca urmare a plangerii formulate de petentii Sturza Paltin Gheorghe si Zaharia Gabriela Rodica impotriva Ordonantei de clasare a PICCJ".Aici, se arata, potrivit raportului lui Tudorel Toader:"In ceea ce priveste amploarea sau cantitatea erorilor incluse in transcrierile certificate, Judecatorul constata ca in procesele verbale sunt multiple erori, petentii invocat aproximativ 1000 in 19 procese verbale" "...Sintagma 'spaga a doua' nu numai ca are legatura cu obectul material al infractiunilor imputate petentilor, dar are si amplitudinea de a constitui un probatoriu direct, util si eficient in raport cu acuzatia, elemente de lipsesc in situatia sintagmei 'faza a doua'".