DOCUMENTE Ministerul Justitiei a publicat Raportul lui Tudorel Toader privind activitatea manageriala la DNA. Raportul contine formulari adresate jurnalistilor

Ministerul Justitiei a publicat vineri raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat in urma cu o zi de ministrul Tudorel Toader. Raportul, de 35 de pagini, corespunde in mare cu textul citit joi seara de Tudorel Toader in fata ziaristilor, desi ministrul Justitiei anuntase ca citeste doar o sinteza, textul citit "in diagonala". Raportul incepe cu un expozeu adresat ziaristilor, aratand ca "in urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii de ministru, ne aflam impreuna aici, in sala de consiliu de la MJ".Raportul incepe exact cu frazele cu care ministrul si-a inceput conferinta de presa, cand anuntase ca va citi o "sinteza" a respectivului document:"Avem o justitie, unii spun ca este buna, altii sun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna nu si rea!."In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei, ne aflam impreuna, aici, in sala de consiliu de la MJ, cand prezentat directiile de modificare pentru legile justitiei".Site-ul este in continuare "temporar nefunctional", din "cauza numarului mare de accesari", se putea citi vineri pe site-ul ministerului Justitiei, inainte de linkul de la care se putea descarca documentele arhivate. Ministrul promisese ca raportul va fi publicat joi seara, imediat dupa ce va termina conferinta de presa in care a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Pe langa acest raport, pe site-ul Ministerului Justitiei au mai fost publicate si 11 anexe, pe care le puteti descarca din linkurile de mai jos: