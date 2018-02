Ploiesti: Cinci ani de inchisoare pentru fosta angajata a unei banci ce a furat teancuri de euro si apoi a pornit un incendiu in tezaurul sucursalei

Curtea de Apel Ploiesti a condamnat-o definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru infractiunea de delapidare, pe o fosta angajata a unei banci care in urma cu sapte ani a sustras din tezaurul sucursalei din Ploiesti a bancii mai multe tancuri de euro, dupa care a pus foc in camera tezaurului, informeaza news.ro.

Curtea de Apel Ploiesti a mentinut sentinta data in anul 2012 de magistratii Judecatoriei Ploiesti, care o condamnasera la cinci ani de inchisoare pe Nicoleta Carmen Danila, fost supervizor la filiala Prahova a BCR, trimisa in judecata in februarie 2012.

Conform deciziei, dupa executarea pepepsei privative de libertate femeia are interdictia, timp de doi ani, de a exercita functia de supervizor al unui centru de procesare valori. In plus, ea trebuit sa plateasca suma de 23.551,10 euro fostei S.C BCR Procesare S.R.L., devenita intre timp S.C. CIT ONE SRL, care s-a constituit parte civila in proces.

Nicoleta Carmen Danila a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Judecatoriei Ploiesti dupa ce, la sfarsitul lunii noiembrie 2011, aceasta a intrat fara autorizatie in camera tezaurului din sediul BCR situat in centrul Ploiestiului, iar la iesire nu a anuntat ca in incinta camerei este foc.

Ulterior, in timpul anchetei deschise la banca pentru stabilirea cauzei incendiului, procurorii si reprezentantii bancii au constatat ca din camera tezaurului lipsesc mai multe teancuri de bancnote in euro, acestea nefiind gasite arse, desi cu o zi inainte fusese confirmata prezenta lor in camera de tezaur a bancii. In timpul incendiului angajatii si clientii bancii au fost evacuati.