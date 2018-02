Premierul Dancila, despre raportul lui Tudorel Toader: Nu trebuie eu sa dau un verdict, nu depinde ce cred eu / Conteaza ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca e ingrijorator

"Justitia trebuie sa fie libera, nu trebuie sa interfereze nimeni in actul de justitie", a spus Viorica Dancila, la intrebarile ziaristilor.Aceasta a sustinut ca a "vazut ce e in raport", care nu a fost facut public pana in prezent, si ca "totul trebuie sa isi urmeze cursul".La insistentele ziaristilor, care au intrebat-o ce crede despre acest raport, Dancila a precizat: "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", potrivit Agerpres.Aceasta a adaugat ca important este ce scrie in raportul realizat de Tudorel Toader siChestionata daca va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta a precizat ca nu o sa solicite o astfel de discutie, dar "daca dl presedinte solicita o discutie cu mine bineinteles ca voi spune da".