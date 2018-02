Ancheta a Politiei dupa ce mai multe persoane ar fi incercat sa incendieze sediul PSD Cluj

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat, vineri, ca politistii au fost sesizati, vineri, ca persoane necunoscute ar fi incercat sa incendieze sediul PSD, iar un echipaj a fost trimis la fata locului pentru a face cercetari."A fost trimis un echipaj de Politie la fata locului si in prezent se efectueaza cercetarea urmand sa se dispuna masurile care se impun. Astazi (vineri ¬ n.r.) s-a primit un apel telefonic prin care s-a sesizat faptul ca in cursul noptii persoane necunoscute au aprins in fata sediului hartie sau ziare si ar fi turnat si benzina pe usa de la intrare. Cel mai probabil va fi inregistrata o lucrare penala insa fapta va fi incadrata dupa ce colegii vor termina cercetarile la fata locului", a mai spus Jucan.La randul sau, presedintele PSD Cluj, deputatul Gabriel Horia Nasra, a declarat, pentru News.ro, ca reprezentantii partidului au gasit vineri dimineata, cand au ajuns la sediul formatiunii, resturi de ziare arse, dar si recipiente cu benzina cu care s-ar fi incercat sa se incendieze imobilul. Nasra a spus ca pe sigla partidului a fost atasata o foaie pe care scrie "PCR", iar usa de intrarea in sediul PSD si peretii au fost stropiti cu benzina."Noi credem ca protestele si critica sunt normale in democratie, dar sa ajungi sa arunci cu sticle cocktail Molotov si sa stropesti cu benzina sediul unui partid, acestea sunt deja acte extremiste de o violenta iesita din comun. Eu sper ca oamenii legii sa isi faca datoria si sa ii gaseasca pe cei care au facut aceste lucruri. Nu e normal ca in Romania anului 2018 oameni cu reale probleme psihice sa arunce cu cocktail Molotov in sediul unui partid politic", a mai spus Gabriel Horia Nasra.Aproximativ 100 de persoane au protestat, vineri, la Cluj-Napoca, in fata sediului PSD, manifestandu-si nemultumirea fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii poarta pancarte cu mesaje precum "Va vedem de nu va vedeti" sau "Va vedem, si oricum, duhniti!".