Klaus Iohannis despre revocarea sefei DNA: Doar presedintele poate sa decida acest lucru

Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, a declarat vineri la Radio Romania Actualitati ca daca presedintele Klaus Iohannis ar refuza cererea de revocare a sefei DNA, Lauta Codruta Kovesi, ar declansa un conflict de natura constitutionala.

UPDATE 15:07 Ministerul Justitiei a publicat Raportul lui Tudorel Toader privind activitatea manageriala la DNA



Spaţiul de manevră al preşedintelui este prevăzut în Constituţie. Cel care numeşte şi revocă, în general. Nu-i poate nimeni impune să revoce sau să respingă. Nu poţi să îl forţezi pe preşedinte să facă cum zici tu”, afirma Augustin Zegrean, fost presedinte CCR.





singura modificare in legea noua este ca avizul nu mai e al plenului, ci al sectiei de procurori a CSM.

scrie ca legea 303/2004 prevede ca revocarea “se face” la propunerea ministrului Justitiei, dispozitia legiuitorului fiind una imperativa, care nu da dreptul presedintelui sa refuze, ci doar sa ia act de cerere si sa o transpuna in practica prin emiterea unui act prezidential.Constitutia Romaniei, mai scrie luju, tocmai de aceea spune ca procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei, care are dreptul sa propuna numirea sau revocarea lor din functii. Daca la numire legea prevede ca presedintele poate refuza o propunere in mod motivat, la revocare presedintele are obligatia sa “o faca”.Aceasta este pana la acest moment doar punctul de vedere lansat in spatiul public de un site, insa daca aceasta va fi si interpretarea Guvernului atunci vom fi in fata unui conflict de natura constitutionala intre institutiile statului care va fi transat la Curtea Constitutionala. Pana in prezent, Guvernul nu s-a pronuntat asupra acestui aspect. Pana la aceasta ora, raportul prezentat joi seara de ministrul Tudorel Toader nu a fost publicat pe site-ul ministerului justitiei, care nu poate fi accesat, si nici nu a fost transmis la CSM.Pe de alta parte, specialisti in drept constitutional citati de Digi 24 sustin ca presedintele poate sa refuze revocarea ceruta de Tudorel Toader. „Potrivit legii 303/ 2004, procedura revocarii in vigoare este prevazuta la articolul 53 si arata urmatoarele:“Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motiveleprevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător”.Legea 303 a fost modificata in Parlament, insa doar in ce priveste procedura de numire, nu si cea de revocare. Daca pe legea in vigoare presedintele Klaus Iohannis poate refuza propunerile de numire de cate ori considera necesar, legea modificata prevede ca presedintele nu poate refuza decat o singura data o propunere de numire. Procedura de revocare a ramas la fel ca in prezent,Legea inca nu este in vigoare, fiind retrimisa de Curtea Constitutionala in Parlament.Avizul CSM este consultativ. Presedintele Klaus Iohannis a mai declarat la Bruxelles ca Administratia Prezidentiala are oaeni foarte bine pregatiti. “Vom face o analiza foarte serioasa”, a mai spus presedintele Iohanis, care a precizat ca acest lucru “va dura un pic”.