Comisia Europeana, reactie la cererea de revocare a sefei DNA: Urmarim indeaproape si cu ingrjorare. Daca presiunea asupra DNA va afecta lupta anticoruptie din Romana, Comisia si-ar putea reevalua concluzia din raportul MCV

Ce a declarat un purtator de cuvant al Comisiei, pentru HotNews.ro:"Comisia Europeana urmareste ultimele evolutii indeaproape si cu ingrijorare. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitate sa de a lupta eficient cu coruptia sunt bazele unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene, asa cum au reamintit presedintele si prim-vicepresedintele in declaratiile de luna trecuta. Comisia va urmari indeaproape evolutiile procedurii declansate impotriva sefului DNA.In precedentele rapoarte MCV, faptul ca DNA si-a mentinut nivelul rezultatelor in fata presiunii intense a fost marcat ca un semn de sustenabilitate. Comisia a notat in raportul sau si ca, in cazul in care presiunea incepe sa afecteze lupta anticoruptie, Comisia ar putea fi nevoita sa reevalueze aceasta concluzie.""The Commission is following the latest developments closely and with concern. The independence of Romania's judicial system and its capacity to fight corruption effectively are essential cornerstones of a strong Romania in the European Union as reminded by the President and First Vice-President in their joint statement just last month. The Commission will follow developments on the ongoing procedures engaged against the Chief DNA prosecutor closely.In previous CVM reports, the fact that the National Anti-Corruption Directorate had maintained its track record in the face of intense pressure was noted as a sign of sustainability. The Commission also noted in its report that, were that pressure to start to harm the fight against corruption, the Commission may have to reassess this conclusion."Declaratia Comisiei Europene vine la doua zile dupa plecarea echipei GRECO (grupul de state impotriva coruptiei) din Bucuresti, unde s-a aflat in vizita ad-hoc, si cu o saptamana inainte de venirea la Bucuresti a prim-vicepresedintelui CE Frans Timmermans.