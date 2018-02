UPDATE Iohannis: Nu mi-a placut prestatia pe care a avut-o Toader / Ceea ce a prezentat e lipsit de claritate si de temeinicie / O sustin pe Kovesi, ce am auzit aseara nu mi-a schimbat opinia

Intrebat despre solicitarea ministrului justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Iohannis a raspuns: "Aceasta este o procedura care va mai dura"."Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut. Iar ceea ce a prezentat - inca o data, nu stiu in ce masura cele prezentate reflecta raportul sau nu.Asadar, ce ne-a prezentat domnul ministru a fost total lipsit de claritate si, la o prima citire pe diagonala, a fost lipsit si de temeinicie. Deci nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea. Spun acest lucru fiindca legea prevede destul de detaliat ce anume se urmareste cand se intocmeste un astfel de raport", a declarat presedintele."Mult-promisul raport nu a aparut pe site-ul ministerului, nu a aparut la Administratia Prezidentiala si atunci cand vom avea acest raport, probabil vom incerca sa il deslusim si atunci se va putea discuta mai mult.", a spus Iohannis.Presedintele a declarat ci ca sustine in continuare activitatea DNA si a Laurei Codruta Kovesi: "M-am exprimat in repetate randuri ca DNA face o treaba buna si conducerea DNA face o treaba buna. Iar ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa imi schimbe opinia."Klaus Iohannis a fost intrebat si "cat de aproape" este de referendumul privind lupta anticoruptie pe care l-a anuntat in ianuarie anul trecut"Asta este o discutie care se poate purta, dar nu astazi, aici, la Bruxelles", a raspuns seful statului.