Proteste anuntate vineri seara in Piata Victoriei din Capitala pentru sustinerea DNA. Manifestatii sunt programate in Bucuresti si in alte orase si pentru duminica

"Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Vino in Piata sa protestam impotriva acestor decizii indreptate impotriva luptei anticoruptie care incalca angajamentele europene ale Romaniei si demonstreaza inca o data ca PSD nu a inteles unul dintre principalele mesaje ale manifestantilor din Piata Victoriei: Vrem Justitie, NU Coruptie!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.

Protestul de vineri seara din Piata Victoriei ar urma sa inceapa in jurul orei 19.00.

Manifestatii pentru sustinerea DNA si fata de anuntul ministrului Justitiei au fost anuntate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti, Cluj, Ploiesti si in diaspora, sub sloganul "Tudorele, pleaca tu, cu hotii tai!".

Peste o mie de persoane au protestat si joi seara in Piata Victoriei, imediat dupa anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare a Laurei Codruta Kovesi, oamenii strigand: "DNA sa vina sa va ia", "Nu scapati!", "Hotii", "Tudorel, demisia!". Proteste au fost si in Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta, Brasov sau Iasi.