Iasi: Sot si sotie, morti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren

Coordonatorul SMURD, prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca la fata locului au intervenit un echipaj de prim ajutor al SMURD si alte doua ale Serviciului Judetean de Ambulanta. In ciuda eforturilor medicilor, vietile celor doi soti nu au putut fi salvate.Din primele informatii, se pare ca masina in care se aflau cei doi soti, in varsta de 58 de ani, nu a oprit la trecerea de cale ferata."Masina a fost lovita de trenul 17052, care circula pe ruta Suceava - Bucuresti, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata Pascani-Muncel. Locomotiva a fost avariata, i-au rupt plugul si furtunele de aer. De asemenea, a fost avariat si primul vagon", a declarat Constantin Axinia, directorul Regionalei CFR Iasi.