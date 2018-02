Tusk a ridicat problema justitiei in discutia de la Bruxelles cu Dancila. Guvernul nu a spus nimic despre asta

"Pot confirma ca problema domniei legii si a luptei impotriva coruptiei a fost adusa in discutie in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk", a declarat pentru Digi24, Preben Aamann, purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European.Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost urmata de declaratii de presa, asa ca pana astazi informatii referitoare la subiectele discutate au fost furnizate doar de catre Executivul roman.In comunicatul de presa trimis, Guvernul nu spune niciun cuvant despre faptul ca presedintele Tusk a ridicat in cadrul intalnirii problema justitiei in Romania si a luptei anticoruptie.