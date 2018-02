Curtea Constitutionala va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului SPP

Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian-Silvan Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrului legal de functionare.Liberalii sustin ca hotararea Parlamentului in acest caz este neconstitutionala, deoarece incalca principiul legalitatii prin nerespectarea Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, precum si mai multe dispozitii din Constitutie.In sesizare se arata, printre altele, ca o comisie de ancheta nu are abilitarea constitutionala sau regulamentara sa se pronunte asupra vinovatiei sau nevinovatiei unei persoane, ci are scopul de a lamuri, de a clarifica imprejurarile in care s-au produs evenimente sau au avut loc anumite actiuni sau intamplari, precum si stabilirea concluziilor si masurilor ce se impun. In plus, obiectivele anchetei exced functiei de control parlamentar si intra in sfera de competenta a altor autoritati constitutionale, respectiv Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si presedintele Romaniei.Uniunea Salvati Romania a anuntat, de asemenea, ca va ataca la CCR hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei de ancheta referitoare la activitatea directorului SPP.