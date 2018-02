UPDATE Ministerul Justitiei nu a facut inca public raportul prezentat joi seara, asa cum a promis Tudorel Toader / Site-ul MJ, nefunctional

Incercarile de accesare a sitelui MJ, www.just.ro, sunt intampinate de mesajul "SITE TEMPORAR OPRIT""Am auzit ca este o problema cu site-ul. Am intrat si eu dimineata si am vazut ca nu functioneaza. Am intalnire cu conducerea institutului de la Siracusa, acum la 9.00. Verificam si remediem. Tot ce am vorbit aseara este absolut valabil, cred ca am explicat pe larg. Mai departe urmeaza procedura", a declarat ministrul Justitiei, potrivit Mediafax Putin dupa ora 7.00 site-ul a devenit nefunctional, situatia este aceeasi si la acest moment. Raportul nu a fost publicat nici pe paginile de Facebook ale ministerului sau ale lui Tudorel Toader.Ce a spus Toader joi seara:"Raportul este destul de cuprinzator, are 36 de pagini in sinteza, nu stiu daca veti avea rabdarea sa citesc 36 de pagini. Il prezint in diagonala, in sinteza, dupa care in momentul in care terminam intalnirea il postam pe site-ul Ministerului Justitiei"