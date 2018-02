Tudorel Toader: Romania nu are nicio legatura cu situatia juridica in care se afla Polonia. In Romania nimeni nu a pus problema nerespectarii deciziilor CCR

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, in cadrul prezentarii raportului managerial al DNA, ca Romania nu are nicio legatura cu “situatia juridica in care se afla Polonia, pentru ca in Romania nimeni nu a pus problema nerespectarii deciziilor CCR, nimeni nu a schimbat procurorii-sefi sau presedintii de instante, ministrul Justitiei nu are astfel de competente”.





“Eram la dezbaterea din Parlamentul European, am avut 9 intrevederi cu oficiali, si multi interlocutori, oameni de seama, evocau aspecte asupra carora fusesera informati gresit, sa nu spun dezinformati. A ajuns acest mesaj, prin dezinformare. Am explicat de 9 ori ca Romania nu are nicio legatura cu situatia juridica in care se afla Polonia, pentru ca in Romania nimeni nu a pus problema nerespectarii deciziilor CCR, nimeni nu a schimbat procurorii-sefi sau presedintii de instante, ministrul Justitiei nu are astfel de competente. Ne aflam intr-o cu totul alta paradigma, prezentata deformat", a declarat Tudorel Toader.





Reamintim ca Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere sefului Comisiei Europene ca "in cazul unor noi atacuri asupra independenței sistemului judiciar, ar trebui sa se ia în considerare inițierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE" in cazul Romaniei.





Comisia Europeana a declansat in decembrie activarea articolului 7 din Tratatul UE, in cazul Poloniei, care poate duce la suspendarea dreptului de vot.