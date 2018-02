Prima reactie a Presedintiei: Lipsa de claritate in prezentarea raportului lui Tudorel Toader / Klaus Iohannis va uza de toate prerogativele pentru o justitie independenta

"Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a Ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document, care urmeaza sa fie realizata la nivelul Administratiei Prezidentiale de catre departamentele de specialitate", arata Administratia prezidentiala, intr-un comunicat postat pe site-ul sau, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Administratia prezidentiala subliniaza ca, "in repetate randuri" presedintele Klaus Iohannis "s-a declarat multumit de activitatea DNA si a conducerii sale, punct de vedere pe care si-l mentine in continuare"."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va uza de toate prerogativele constitutionale pentru asigurarea functionarii unei justitii independente si pentru consolidarea statului de drept", potrivit sursei citate.