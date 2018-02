VIDEO Protest la Piata Victoriei: Peste 1.000 de oameni au cerut demisia lui Tudorel Toader, dupa ce a anuntat ca propune revocarea procurorului sef al DNA/  "Tudorel/ Sluga model"

Mai multe persoane s-au adunat in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestul are loc in urma apelului facut pe Facebook de catre comunitatea Coruptia Ucide. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", “Iesiti din casa, daca va pasa”, “Tudorel demisia”, “DNA sa vina sa va ia”, “PSD ciuma rosie”.

20:18: Aproximativ 300 de oameni protesteaza acum in fata Guvernului.





20.17: Protestatarii striga “Iesiti din casa, daca va pasa”, “Tudorel demisia”, “DNA sa vina sa va ia”, “PSD ciuma rosie”.













Comunitatea Coruptia Ucide a lansat un apel pe Facebook de a se iesi in Piata Victoriei cu mesajul “Alerta! DNA in pericol”, argumentand “Coalitia PSD-ALDE-UDMR prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Este un atac fara precedent la adresa Justitiei din Romania”.





Tudorel Toader a facut un rechizitoriu in 20 de puncte al activitatii sefei DNA, reprosandu-i faptele, actiunile si chiar si declaratiile din ultimul an. Tudorel Toader a acuzat-o pe sefa DNA ca, prin declaratiile date in interviuri pentru presa internationala, a defaimat Romania.





In final, acesta a nuntat, intr-o conferinta de presa, ca propune revocarea din functie a sefei DNA.

Vezi live video pe privesc.eu.23:00 "Coruptia Ucide" anunta un protest pentru duminica.22:40 In Piata mai sunt circa 500 de protestatari.21.46: Peste 1.000 de oameni sunt acum in Piata Victoriei.Aproximativ 1.000 de oameni sunt acum in Piata. A mai venit un autocar cu jandarmi. Lumea striga “Nu scapati!”captura video privesc.euLumea continua sa vina in grupuri. Sunt cateva persoane care flutura steagul UE.A mai venit o duba cu jandarmi. Lumea pare destul de iritata si ii huiduie, pentru ca vor sa inchida toata piata cu garduri, astfel incat protestatarii sa nu intre pe partea carosabila.Aproximativ 500 de oameni sunt acum in Piata Victoriei.Aproximativ 100 de persoane protesteaza strigand "Justitie, nu coruptie!". Janadarmii au pus garduri.