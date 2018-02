Platforma Romania 100: Decapitarea sefei DNA, comanda de la partid executata servil de ministrul Justitiei, care dovedeste ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar

Decapitarea sefei DNA, comanda de la partid executata servil de ministrul JustitieiPrin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar.Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele cazuri:a) procurorul sef nu mai indeplineste una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;b) procurorul sef exercita necorespunzator atributiile manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;c) procurorul sef i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare.Pana la acest moment, nu exista documente oficiale care sa ateste intrunirea vreuneia din situatiile de mai sus. Exista in schimb, o presiune politica si mediatica exercitata de parti direct interesate in slabirea justitiei din Romania. Au existat sedinte de partid si declaratii politice ale sefilor coalitiei PSD-ALDE care au dat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, comanda politica de a cere revocarea procurorului sef al DNA.Printre lucrurile pe care ministrul Justitiei i le-a reprosat procurorului-sef DNA se afla, in mod halucinant, interviuri si articole de presa care "au deformat imaginea Romaniei".In aceasta seara, Tudorel Toader nu a facut altceva decat sa se supuna unei comenzi de partid. Ministrul Justitiei isi abandoneaza inca o data responsabilitatea de ministru pentru a servi interese politice.