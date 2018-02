Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede o perioada de valabilitate de 10 ani pentru pasapoartele simple electronice

Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si la cinci ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit Agerpres.Pentru cei cu varsta de pana in 12 ani, pasaportul simplu electronic va fi valabil trei ani.Proiectul de lege are in vedere si reevaluarea cadrului normativ care reglementeaza eliberarea pasaportului simplu temporar."Pentru eliberarea unui astfel de document trebuie sa existe situatii de urgenta obiective, determinate de motive de sanatate, familiale sau profesionale in care titularul nu dispune de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic. Aceasta urgenta va trebui dovedita in momentul depunerii cererii de eliberare a pasaportului simplu temporar. Pentru situatiile in care se solicita eliberarea unui pasaport simplu temporar in scopul deplasarii minorului in strainatate, e o chestiune foarte importanta, pentru studii sau concursuri oficiale organizate de institutii straine a fost eliminata obligatia ca documentele doveditoare sa fie autorizate de o autoritate administrativa romana. Un copil care merge la un concurs international poate veni cu dovada ca merge la concurs, nu trebuie sa existe celebra stampila", a spus Barbu.Persoanele care nu doresc eliberarea unui pasaport simplu electronic pot solicita eliberarea unui pasaport simplu temporar care le va fi eliberat in intervalul in care se emite pasaportul simplu electronic.