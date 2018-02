Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta care rezolva problema concediilor medicale/ Pentru mame se aplica masuri tranzitorii pana pe 1 octombrie

"Este vorba de persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, pentru sarcina si lauzie, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si pentru risc maternal. Toate aceste persoane vor beneficia de aceleasi drepturi si de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la data 1 ianuarie 2018", a spus Barbu.In cazul in care la aceste persoane transferul sarcinii fiscale ar duce la diminuarea indemnizatiei, se plafoneaza contributiile de asigurari sociale datorate, astfel incat sa se mentina indemnizatiile la nivelul aflat in plata pana la 1 ianuarie 2018.In cazul tuturor persoanelor care au primit indemnizatii diminuate pana acum angajatorul efectueaza regularizarea sumelor prin depunerea declaratiei rectificative si plateste diferentele de indemnizatii persoanelor in drept pana la data de 31 martie 2018.Tot prin aceasta ordonanta de urgenta, in primul semestru al anului 2018, se va mentine reglementarea care s-a aplicat anului trecut si anume ca stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, a mai spus Nelu Barbu.Incepand cu 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor si indemnizatiilor va fi de 6 luni, realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediu medical, a adaugat Barbu.Potrivit acestuia, vor fi in continuare exceptii pentru persoanele care sufera de afectiuni grave - neoplazii, HIV/SIDA, urgente medico-chirugicale, boli infectocontagioase din grupa A sau risc maternal. Astfel, persoanele care sufera de aceste afectiuni beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu au nevoie de stagiu de cotizare.Prin acest act normativ se prelungeste si perioada de acordare a tratamentului in strainatate, in unitati sanitare fie de stat sau private, pana la finalul anului 2020, pentru persoanele a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment produs pe 30 octombrie 2015 in clubul Colectiv.In aceasta ordonanta de urgenta se mai prevede instituirea unui sistem informatic de telemedicina rurala si sistem informatic de telemedicina al apararii. "Acest sistem informatic de telemedicina rurala presupune ca medicii de familie din mediu rural sa poata colabora, sa poata tina legatura cu medicii specialisti din spitalele judetene si institutiile sanitare", a adaugat Nelu Barbu.