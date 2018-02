Cateva persoane s-au adunat in fata Ministerului Justitiei, pentru a-l “sustine” pe Tudorel Toader sa propuna revocarea lui Kovesi

Cateva persoane s-au adunat in fata Ministerului Justitiei pentru a-l sustine pe Tudorel Toader sa propuna revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in contextul in care ministrul Justitiei urmeaza sa prezinte la ora 18.00 raportul privind activitatea manageriala a DNA.





“Noi ne-am adunat ca si sustinere pentru domnul Tudorel. Ni s-a parut ca in ultimul timp a cam ezitat sa dea o decizie cu privire la acest raport, iar oamenii au simtit ca cumva nu are curajul sa o faca. Suntem aici sa il sustinem de afara, sa aiba curajul sa propuna aceasta revocare”, a declarat la Antena 3 unul dintre participantii de la mitingul din fata Ministerului Justitiei, avocata Cosmina Cerva.









Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul, a amanat joi trecuta, cu o saptamana, decizia sa in cazul sefiei DNA.





El a declarat atunci ca este obligatia ministrului de Justitie, potrivit legii, de a prezenta Parlamentului raportul de evaluare asupra Parchetului General, a DIICOT si DNA, si ca urmeaza sa faca acest lucru.